На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФГазета.Ru вчера в 19:32

О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод „Рено“, Германия с Россией строит „Северный поток — 2“ и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза.

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На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ

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