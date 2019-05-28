Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФГазета.Ru вчера в 19:32
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости". "Все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику России", - сказал Спивак.
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О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод „Рено“, Германия с Россией строит „Северный поток — 2“ и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза.
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Украинский политик: санкции ЕС против РФ показали свою бесполезность
Московский Комсомолецвчера в 20:28
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