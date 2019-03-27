Армия и оружие
На Украине присвоили конфискованные российские ракетыURA.Ru 13:55
Ракеты класса «земля-воздух» для зенитно-ракетного комплекса «Печора» были конфискованы спецслужбами за «нарушение таможенных правил», передает «Царьград». Помимо 36 ракет, украинские правоохранители арестовали оборудование, необходимое для запуска снарядов.
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Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно, и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины.
— Юрий Луценко, украинский политикГазета.Ru 11:34
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Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
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Футбол
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Обновлено вчера в 15:27
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Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38
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В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
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Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
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Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
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Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25