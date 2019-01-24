Политика

На Украине пригрозили «вернуть» Кубань и Кавказ силойРИА Новости 12:38

Основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил в эфире телеканала ZIK, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, руководитель расистских и неонацистских организаций «Патриот Украины» и Социал-Национальной Ассамблеи, входивших в Правый сектор, идеолог «социал-национализма», бывший руководитель силового блока Правый сектор-Восток. Командир полка «Азов» с 17 сентября 2014 года, входящего в состав Национальной гвардии Украины. Полк известен тем, что многие его члены придерживаются неонацистских и праворадикальных взглядов, имея в своём составе в том числе выходцев из организаций, которые возглавляет Билецкий. Подполковник. Прозвище - «Белый вождь». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный.
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