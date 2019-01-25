На Украине пригрозили силой «вернуть» Кубань и КавказРИА Новости вчера в 23:52

с чего всё началось

Украине придется вернуть силой Кубань и Кавказ, так как на этих территориях достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK.

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