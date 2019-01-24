Политика
На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ и КубаньГазета.Ru 16:42
Кубань и Кавказ будут "возвращены" под власть Украины силой, заявил основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий. В эфире телеканала ZIK парламентарий назвал Кавказ "безусловно, украинской территорией".
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Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено в 18:20
Происшествия
Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования
Пациентов по меньшей мере шести больниц эвакуировали в Иркутске из-за сообщений о «минировании», сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено в 21:03
Политика
Стрелки часов Судного дня оставили на прежней отметке
Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке – в двух минутах от полуночи.
Обновлено в 17:53
Технологии
Apple уволила больше 200 сотрудников
Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено в 19:43
Общество
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка
Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:24
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
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Общество
Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города.
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Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.
Обновлено в 13:11
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
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Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Космос
Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле
Обновлено в 03:02
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом на борту
Полиция Гернси прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено в 09:09
Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено в 06:37
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
Обновлено в 05:18
Политика
Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии
Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ.
Обновлено в 21:49
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Религия
Патриарх Кирилл считает, что аборты противоречат миссии врачей
Практика проведения абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России.
Обновлено в 09:40
Общество
Российские студенты назвали лучшими работодателями Google и «Яндекс»
Наиболее привлекательными работодателями российские студенты считают корпорации Google и «Яндекс», передает РБК.
Обновлено в 21:02
Политика
США отозвали часть своих дипломатов из Венесуэлы
США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства в Каракасе, сообщает 24 января Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.
Обновлено в 18:21
Экономика
Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января
Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
Обновлено в 06:24
Наука
Ученые нашли в Китае останки «утконоса» времен динозавров
Учёные проанализировали останки и сделали вывод, что это животное обитало в воде и внешне было практически неотличимо от современных утконосов.
Обновлено в 11:31
Наука
Генетики выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
В общей сложности, британским генетикам удалось выделить тринадцать мелких мутаций, особенно сильно влиявших на то, останется ли человек худым после перехода на неправильную диету или отказа от занятий спортом.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
Обновлено в 07:23
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Vivo представила смартфон без портов и отверстий
На днях Meizu представила смартфон, который отличается отсутствием физических кнопок и разъема для зарядного устройства.
Обновлено в 16:43
Политика
Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
Обновлено в 07:32
Общество
Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов
Обновлено в 21:11
Космос
Космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», в настоящее время пристыкованный к МКС, в пятницу будет отстыкован, сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:42