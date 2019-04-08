На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухтеИзвестия вчера в 17:26

Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что у нас ничего не получится.

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун». По его словам, боеприпас преодолевает расстояние в 300 км и может поразить цели в Севастопольской бухте.

Политика Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Экономика Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов Минфин РФ подготовит доклад с предложениями, касающимися упрощения работы регионов по выполнению обозначенных в нацпроектах задач, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готов дать поручение по ускорению этой работы.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Общество Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю Судьба косатк и белух, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае решена.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Политика Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Шоу-бизнес Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.

Политика Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти 64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.

Политика Зеленский попросил МВД Украины предоставить ему охрану Штаб Владимира Зеленского попросил МВД предоставить кандидату в президенты Украины охрану, сообщил в понедельник советник главы министерства Иван Варченко.

Политика Президент Финляндии выехал в Россию на поезде Финляндский лидер Саули Ниинистё отправился в Петербург на скоростном поезде «Аллегро». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Происшествия Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Политика Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов 3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах.

Политика ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.

Культура 6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как сын убирается во дворе их дома Оказалось, мальчик прекрасно умеет собирать опавшую листву, которая сохранилась во дворе после того, как растаял снег.

Авто В России возобновят продажи бюджетных седанов Ravon Бренд Ravon может восстановить поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию, сообщает Speedme.ru.

Политика Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.

Финансы Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Общество Середина апреля в Москве выдастся снежной В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.