На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕРБК 12:54

Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение.

С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».

На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Наука Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.

Политика Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.

Армия и оружие СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.

Политика Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.

Армия и оружие Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Политика Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Политика Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.

Политика Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Политика Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Армия и оружие Военные ДНР ответили на обстрелы ВСУ в Донбассе Как пишет «Донецкое агентство новостей», огневые точки украинских силовиков, с которых велись обстрелы территории ДНР, уничтожены.

Экономика Приток мигрантов в Россию спал до минимума В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.

Авто Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе третьего поклонения.

Шоу-бизнес Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.

Наука Доказано существование новой формы вещества Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.

Здоровье Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.

Шоу-бизнес Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.

Финансы Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.

Происшествия Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.

Общество В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.