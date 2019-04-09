Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕРБК 12:54
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
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Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение.
— Владимир Арьев, украинский политикФАН 10:55
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