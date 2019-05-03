Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армииИзвестия вчера в 22:03
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
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Украинских резервистов могут призвать на службу без объявления мобилизации
Аргументы и Фактывчера в 22:04
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Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Армия и оружие
В Алеппо открылся завод по сборке холодильников
Завод по сборке домашних холодильников открылся в сирийском городе Алеппо, предприятие производит 20 холодильников в день.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство
В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте
ИА «Ореанда-Новости» В соцсети Instagram набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в 1944 году в концлагере Освенцим.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00
Культура
В музее-институте семьи Рерихов откроется новая выставка
В Петербурге в музее-институте семьи Рерихов сегодня, 3 мая, стартует новая выставка.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Музыка
Алсу отстранили от трансляции Евровидения
Обновлено вчера в 08:53
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 02:34
Наука
Российские ученые выделили новый антибиотик
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона
Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось
Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Политика
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
Обновлено в 01:14
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси
Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32