Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армииИзвестия вчера в 22:03

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
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В Верховной раде предлагают призывать резервистов без объявления мобилизации

Коммерсантъ03:59

На Украине нашли способ увеличить численность армии

Российская газета03:49

Депутаты Верховной рады нашли способ увеличить украинскую армию

ФАНвчера в 22:06

На Украине предложили способ увеличить численность армии

RT на русском01:45

В Раде предложили призывать резервистов «в особый период» без мобилизации

РБКвчера в 23:51

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Газета.Ru04:17

На Украине придумали способ увеличить численность армии

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