Происшествия

На Украине разбился истребитель Су-27
RT на русском
08:46

Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полётов в Житомирской области Украины. Об этом заявили в пресс-службе Генштаба ВС Украины.
RT на русском08:46

Подробнее о событии

СМИ узнали имя пилота разбившегося Су‐27

Телеканал 360°12:05

Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине

Газета.Ru11:29

Стали известны подробности крушения украинского Су-27

РИА Новости10:40

На Украине возбудили дело по факту крушения истребителя Су-27

RT на русском11:38

В Житомирской области Украины разбился Су-27

РБК09:22

Самолет ВВС Украины разбился при заходе на посадку, пилот погиб

Коммерсантъ09:19

В Житомирской области разбился самолет Су-27

ТАСС08:46
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Происшествия

Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT

Обновлено в 09:51
Происшествия

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки

Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 12:26
Происшествия

На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Брюсселе задержали около 50 «желтых жилетов»

Около пятидесяти "желтых жилетов" задержаны в субботу в Брюсселе, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Петербурге неизвестные погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле

Обновлено в 01:28
Происшествия

Опубликовано видео падения самосвала на территорию аквапарка в Крыму

В сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы «Ялта Интурист».
Обновлено в 08:37
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в Москве

В Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»

Обновлено в 08:02
Происшествия

В районе аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар

В подмосковной деревне Пирогово в субботу днем вспыхнул пожар в частном доме, при этом поднявшийся в небо черный столб дыма напугал пассажиров аэропорта Шереметьево и жителей Лобни.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В одном из британских зоопарков произошел пожар

Сильный пожар возник в субботу в зоопарке Честера в Великобритании, сообщает британский телеканал Sky News.
Обновлено в 09:29
Происшествия

На МКАД загорелась машина после ДТП

На МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после аварии один из них загорелся.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек

Ранее сообщалось, что на месте столкновения рейсового автобуса №506 и грузовой фуры Scania погибли два человека.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

На ЗСД полицейский УАЗ опрокинулся из-за столкновения с легковушкой

Днем 15 декабря на Западном скоростном диаметре произошла авария с участием полицейского автомобиля и "БМВ".
Обновлено в 12:00
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