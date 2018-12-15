Происшествия
На Украине разбился истребитель Су-27
На Украине разбился истребитель Су-27RT на русском08:46
Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полётов в Житомирской области Украины. Об этом заявили в пресс-службе Генштаба ВС Украины.
RT на русском08:46
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Происшествия
Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
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Происшествия
В ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека
В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии погибли четыре человека, в том числе двое детей.
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Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 12:26
Происшествия
На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Брюсселе задержали около 50 «желтых жилетов»
Около пятидесяти "желтых жилетов" задержаны в субботу в Брюсселе, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Петербурге неизвестные погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле
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Происшествия
Опубликовано видео падения самосвала на территорию аквапарка в Крыму
В сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы «Ялта Интурист».
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Происшествия
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В Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.
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Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»
Обновлено в 08:02
Происшествия
В районе аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар
В подмосковной деревне Пирогово в субботу днем вспыхнул пожар в частном доме, при этом поднявшийся в небо черный столб дыма напугал пассажиров аэропорта Шереметьево и жителей Лобни.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В одном из британских зоопарков произошел пожар
Сильный пожар возник в субботу в зоопарке Честера в Великобритании, сообщает британский телеканал Sky News.
Обновлено в 09:29
Происшествия
На МКАД загорелась машина после ДТП
На МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после аварии один из них загорелся.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек
Ранее сообщалось, что на месте столкновения рейсового автобуса №506 и грузовой фуры Scania погибли два человека.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
На ЗСД полицейский УАЗ опрокинулся из-за столкновения с легковушкой
Днем 15 декабря на Западном скоростном диаметре произошла авария с участием полицейского автомобиля и "БМВ".
Обновлено в 12:00