Политика

На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборовРБК 13:28

Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
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Кандидату в президенты Украины Тимошенко предложили деньги за отказ от участия в выборах

RT на русском16:45

Тимошенко предлагали $187 тысяч за снятие с выборов

News.ru15:09

Кандидата в президенты Украины пытались подкупить ради отказа от выборов

Известия13:40

Юрию Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах

ТАСС14:27

Кандидату в президенты Украины предлагали взятку за отказ от участия в выборах

РЕН ТВ14:05

Тимошенко предложили $187 тыс. за отказ от участия в выборах

Газета.Ru14:40

На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов

РБК13:28
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Политика

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Политика

Пусть почитает учебники. Медведев поставил на место дипломата из США

Американскому дипломату, призывающему Москву «покинуть Крым», необходимо по учебникам познакомиться с понятием «государственный суверенитет», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге.
Обновлено в 19:41
Общество

Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта

Обновлено в 18:13
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

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Общество

В России назвали пять регионов — лидеров по продажам алкоголя

Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.
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Экономика

МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане

Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
Обновлено в 18:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов

В Париже прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и английским "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком

На Дмитровском шоссе в Подмосковье в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
Обновлено в 19:04
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Общество

В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Общество

Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
Обновлено в 19:34
Политика

Эрдоган допустил покупку у России С-500

Президент Турции Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:39
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Задержан обвиненный в сексуальном насилии Ар Келли

Американский музыкант и продюсер Роберта Сильвестра Келли, более известный как Ар Келли, задержан после судебного слушания в Чикаго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя шерифа округа Кук.
Обновлено в 17:11
ЖКХ

Медведев поручил снизить плату за услуги ЖКХ

Дмитрий Медведев поручил ведомствам продумать систему, по которой для россиян, ведущим раздельный сбор мусора, снизят квартплату.
Обновлено в 04:04
Политика

Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Политика

Помощник Трампа пообещал банкам санкции за сотрудничество с Мадуро

Банки, сотрудничающие с правительством и президентом Венесуэлы, подпадут под американские санкции, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем очередном заявлении.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В университете Глазго было обнаружено взрывное устройство

Полиция связывает этот инцидент с обнаружением самодельных взрывных устройств в аэропортах Лондона.
Обновлено в 19:22
Общество

Таможня рассказала о ввозе японских авто

Владивостокская таможня прокомментировала информацию о якобы имеющихся ограничениях на ввоз японских автомобилей, сообщиает DEITA.
Обновлено в 19:02
Музыка

Умер первый бас-гитарист группы Queen

Сегодня стало известно о смерти первого бас-гитариста группы Queen Майка Гроуза.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол»

Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
Обновлено в 17:50
Космос

Россия собирается побить рекорд по быстроте доставки грузов на МКС

Обновлено в 19:42
Путешествия

Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии

Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

На вооружение поступили электрошасси «Платформа-О», сообщили СМИ

Обновлено в 18:48
Происшествия

Раулю Арашукову предъявили обвинение

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Экономика

Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов

Венесуэла и Палестина заключили стратегическое соглашение по производству бриллиантов, подписание соглашения транслировалось в Twitter президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:57
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