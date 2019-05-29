Армия и оружие
На Украине прекратили выпуск БТР-4 из евросоюзной сталиREGNUM 14:33
В концерне подчеркивают, что запрет на производство БТРов из евросоюзного металла приведёт к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.
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Спорт
Семеня подала апелляцию на решение CAS
Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В ДТП в Мексике погибли не менее 20 человек
После удара автобус перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, а еще 18 - пострадали.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе
Обновлено в 15:41
Футбол
УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
Обновлено в 12:23
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы
Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
По стопам отца: Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка
В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.
Обновлено в 14:31
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Кино
В США умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Кармине Кариди скончался на 86-м году жизни Актер Кармине Кариди, сыгравший в знаменитой киносаге "Крестный отец", скончался в США на 86-м году жизни, сообщает TMZ.
Обновлено в 16:11
Политика
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным
Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei
Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Общество
Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации
Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы.
Обновлено в 15:41
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Происшествия
В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление
Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Газманов рассказал об операции в Германии
Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Политика
Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Общество
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем
Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28