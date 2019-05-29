Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из евросоюзной сталиREGNUM 14:33

В концерне подчеркивают, что запрет на производство БТРов из евросоюзного металла приведёт к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.
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На Украине прекратили сборку БТР-4

Газета.Ru16:20

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Lenta.ru09:23

Украинский завод прекратил сборку бронемашин из-за «архаичных» требований военных

Вести.Ru12:43

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

News.ru11:47

На Украине прекратили сборку БТР-4

RT на русском11:36

На Украине прекратили сборку БТР-4

ТАСС11:14

Армия Украины отказалась от собственных БТР

Российская газета12:54
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Спорт

Семеня подала апелляцию на решение CAS

Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В ДТП в Мексике погибли не менее 20 человек

После удара автобус перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, а еще 18 - пострадали.
Обновлено в 16:32
Политика

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

Обновлено в 10:47
Происшествия

Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе

Обновлено в 15:41
Футбол

УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
Обновлено в 12:23
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Футбол

«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы

Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Обновлено в 16:14
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес

По стопам отца: Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка

В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.
Обновлено в 14:31
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Кино

В США умер актер, сыгравший в «Крестном отце»

Кармине Кариди скончался на 86-м году жизни Актер Кармине Кариди, сыгравший в знаменитой киносаге "Крестный отец", скончался в США на 86-м году жизни, сообщает TMZ.
Обновлено в 16:11
Политика

Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным

Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Гаджеты

Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei

Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Происшествия

На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Общество

Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации

Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы.
Обновлено в 15:41
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Происшествия

В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Газманов рассказал об операции в Германии

Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Политика

Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Общество

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем

Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
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