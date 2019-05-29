Армия и оружие
На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской сталиАргументы и Факты 13:14
В «Укроборонпроме» заявили, что без европейской стали государственные бронетанковые заводы и частные предприятия ждут «критические проблемы». Напомним, в 2014 году Ирак расторгнул контракт с Украиной на поставку БТР-4, вернув 42 бронетранспортера.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Транспорт
Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде
Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
Наука
Умные камеры установят вместо кнопок на светофорах Вены
Обновлено в 06:37
Футбол
Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду
Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Политика
Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными
Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53
Здоровье
В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями
Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено в 17:24
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Футбол
Азар: думаю, что это мое прощание с «Челси»
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар после победного финала Лиги Европы против "Арсенала" (4:1) был признан лучшим игроком матча и в традиционном интервью признался, что теперь готов покинуть "синих".
Обновлено в 17:35
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум
Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Технологии
«ВКонтакте» запустила новое меню для бизнес-сообществ
Обновлённое меню будет полезно для любого типа сообщества, сообщается в заявлении VK.
Обновлено в 12:13
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске
В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Общество
Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»
Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа
Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной
Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний
Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено в 09:48
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Политика
Порошенко предал ближайший соратник
Ближайший соратник бывшего президента-олигарха и заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игорь Кононенко бросил своего патрона в трудный момент — он не намерен идти на парламентские выборы по спискам партии Европейская солидарность.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Советские большие противолодочные корабли станут ударными
Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.
Обновлено в 14:02
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Экономика
Эксперт предложил использовать «налоговые инвестиции» в освоении Арктики
Эксперты рассмотрели законопроект о господдержке инвестиций в Арктику, который был подготовлен Минвостокразвития.
Обновлено в 12:51