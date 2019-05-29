Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской сталиАргументы и Факты вчера в 13:14

Решение вызвано отказом Минобороны страны принимать бронетранспортеры на вооружение "Житомирский бронетанковый завод" приостановил работу цеха сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4, пишет ТАСС со ссылкой на концерн "Укроборонпром".
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На Украине прекратили сборку БТР-4

Газета.Ruвчера в 16:20

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Lenta.ruвчера в 09:23

Украинский завод прекратил сборку бронемашин из-за «архаичных» требований военных

Вести.Ruвчера в 12:43

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

News.ruвчера в 11:47

На Украине прекратили сборку БТР-4

RT на русскомвчера в 11:36

На Украине прекратили сборку БТР-4

ТАССвчера в 11:14

Армия Украины отказалась от собственных БТР

Российская газетавчера в 12:54
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Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО

«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено 28 мая в 21:32
Кино

Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал

«Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество

В России могут ввести отцовский капитал

Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Энергетика

Рост цен на бензин на Украине связали с Россией

В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием

В Санкт-Петербурге закрыли суши-бар «ЁбиДоёби», что переводится с японского как «день недели — суббота», сообщает городское управление ФАС в среду, 29 мая.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Здоровье

В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено 28 мая в 14:29
Общество

Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь

Выступая с отчетом в Законодательной Думе Томской области сегодня, 30 мая, губернатор Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь за счет средств областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Гаджеты

Redmi K20 может выйти в Европе под названием Xiaomi Mi 9T

Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено 27 мая в 13:05
Наука

Микророботы в крови смогу лечить онкологические заболевания

Обновлено 28 мая в 08:45
Армия и оружие

Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400

Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:23
Религия

«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Сергей Шойгу находится с визитом в Японии

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 мая, прибыл с рабочим визитом в Японию.
Обновлено вчера в 02:18
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Стадион «Труд» оборудуют системой VAR на стыковой матч «Томь» — «Уфа»

Стадион "Труд" оборудуют системой VAR на стыковой матч "Томь" — "Уфа" Международный союз футбольных ассоциаций дал РФС разрешение на использование системы VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 03:50
Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста

16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Здоровье

Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами

Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами.
Обновлено в 00:03
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