Армия и оружие
На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской сталиАргументы и Факты вчера в 13:14
Решение вызвано отказом Минобороны страны принимать бронетранспортеры на вооружение "Житомирский бронетанковый завод" приостановил работу цеха сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4, пишет ТАСС со ссылкой на концерн "Укроборонпром".
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Украинский завод прекратил сборку бронемашин из-за «архаичных» требований военных
Вести.Ruвчера в 12:43
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Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
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Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
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Рост цен на бензин на Украине связали с Россией
В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
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МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
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В Санкт-Петербурге закрыли суши-бар «ЁбиДоёби», что переводится с японского как «день недели — суббота», сообщает городское управление ФАС в среду, 29 мая.
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Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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В США врачи выходили ребенка размером с яблоко
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В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
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Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
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Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
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При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека
«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.
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В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
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Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
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Микророботы в крови смогу лечить онкологические заболевания
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Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов
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Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 мая, прибыл с рабочим визитом в Японию.
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Стадион «Труд» оборудуют системой VAR на стыковой матч «Томь» — «Уфа»
Стадион "Труд" оборудуют системой VAR на стыковой матч "Томь" — "Уфа" Международный союз футбольных ассоциаций дал РФС разрешение на использование системы VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
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В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
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Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
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«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
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В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста
16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
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Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами
Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами.
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