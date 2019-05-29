Армия и оружие
На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской сталиАргументы и Факты 13:14
В «Укроборонпроме» заявили, что без европейской стали государственные бронетанковые заводы и частные предприятия ждут «критические проблемы». Напомним, в 2014 году Ирак расторгнул контракт с Украиной на поставку БТР-4, вернув 42 бронетранспортера.
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Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Финансы
Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ
Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Кино
Умер звезда фильма «Крестный отец»
Обновлено в 18:10
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Здоровье
В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»
Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39
Политика
Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставку
Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Донольда Трампа с Россией завершено.
Обновлено в 11:48
Энергетика
ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Софья Каштанова назвала 4-месячного сына именем Джордж
Актриса Софья Каштанова по возвращении в Москву из Мексики решила порадовать поклонников, рассекретив имя 4-месячного сына.
Обновлено в 09:23
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Наука
Нестабильный робот научился ездить во все стороны
Обновлено в 02:32
Общество
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено в 21:18
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Общество
Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы
Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Кино
Как фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» связали с «Мстителями»
Обновлено в 02:45
Наука
Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка
Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске ради новых выборов
Как сообщают израильские СМИ, Кнессет из-за этого объявил о самороспуске, а новые выборы назначены на 17 сентября.
Обновлено в 20:03
Политика
Парламент Луизианы одобрил запрет абортов с шестой недели беременности
Палата представителей американского штата Луизиана вслед за сенатом одобрила закон о запрете абортов с 6-й недели беременности, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 19:24
Армия и оружие
Сирийские курды передали Узбекистану около 150 жен и детей боевиков ИГ
Обновлено в 16:55
Игры
«Императорский флот» прибыл в War Thunder
Компания Gaijin Entertainment выпустила очередное масштабное обновление для своего военного боевика War Thunder.
Обновлено в 13:14
Экономика
Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам
Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
Обновлено в 18:44
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22