Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской сталиАргументы и Факты 13:14

В «Укроборонпроме» заявили, что без европейской стали государственные бронетанковые заводы и частные предприятия ждут «критические проблемы». Напомним, в 2014 году Ирак расторгнул контракт с Украиной на поставку БТР-4, вернув 42 бронетранспортера.
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На Украине прекратили сборку БТР-4

Газета.Ru16:20

На Украине прекратили сборку БТР-4

ТАСС11:14

Украинский завод прекратил сборку бронемашин из-за «архаичных» требований военных

Вести.Ru12:43

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

News.ru11:47

На Украине прекратили сборку БТР-4

RT на русском11:36

Армия Украины отказалась от собственных БТР

Российская газета12:54

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Lenta.ru09:23
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
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Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

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Появился первый трейлер фильма «Щегол»

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Фанаты «Наполи» попросили Сарри не переходить в «Ювентус»

Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника.
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

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Стала известна дата выхода игры Death Stranding

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Энергетика

Газификация Калининградской области достигла 83,6%

К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).
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Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»

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Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

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В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
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Происшествия

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Армия и оружие

Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400

Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
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Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
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Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
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Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

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