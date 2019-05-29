Армия и оружие
На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской сталиАргументы и Факты 13:14
В «Укроборонпроме» заявили, что без европейской стали государственные бронетанковые заводы и частные предприятия ждут «критические проблемы». Напомним, в 2014 году Ирак расторгнул контракт с Украиной на поставку БТР-4, вернув 42 бронетранспортера.
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Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик
В рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD произошли перестановки: США упали с первого места на третье, тогда как в обратном направлении переместился Сингапур.
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СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
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Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
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Музыка
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Технологии
«МегаФон» разработал платформу экологического мониторинга на базе IoT
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Общество
В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа
Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
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Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
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Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
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Кино
Появился первый трейлер фильма «Щегол»
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Футбол
Фанаты «Наполи» попросили Сарри не переходить в «Ювентус»
Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника.
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Игры
Стала известна дата выхода игры Death Stranding
Обновлено в 19:41
Энергетика
Газификация Калининградской области достигла 83,6%
К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).
Обновлено в 12:58
Футбол
Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»
«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Обновлено в 14:47
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
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Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
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Обновлено в 02:18
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
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Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов
Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.
Обновлено в 13:16
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма
Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
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Авто
Mahindra готовит смену поколений для внедорожника Scorpio
Уже известно, что новый Scorpio в отличие от предшественника получит увеличенные габариты и более мощные силовые установки.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18