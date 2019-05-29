Армия и оружие

На Украине прекратили сборку БТР-4ТАСС 11:14

Украинское государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4. Об этом в среду сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".
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На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской стали

Аргументы и Факты13:14

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Lenta.ru09:23

Украинский завод прекратил сборку бронемашин из-за «архаичных» требований военных

Вести.Ru12:43

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

News.ru11:47

На Украине прекратили сборку БТР-4

RT на русском11:36

На Украине прекратили сборку БТР-4

ТАСС11:14

Армия Украины отказалась от собственных БТР

Российская газета12:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Происшествия

Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест

Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
Политика

Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.
Обновлено в 13:05
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Общество

Бывший король Бельгии сдал ДНК на установление его отцовства

Бывший король Бельгии 84-летний Альберт II сдал анализ ДНК для установления отцовства. Об этом 28 мая сообщает Reuters.
Обновлено в 01:57
Экономика

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны.
Обновлено в 07:40
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию с российскими С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в которых вновь затронули вопрос покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил 29 мая глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своем Twitter.
Обновлено в 12:50
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Авто

Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Космос

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 11:50
Космос

В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета

В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Авто

Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн

По представленным шпионским снимкам не составит труда рассмотреть множество похожих черт, напоминающих актуальную модификацию кроссовера Honda CR-V, который пользуется высоким спросом на мировом рынке.
Обновлено в 01:09
Кино

Онлайн-кинотеатры не захотели отчитываться о просмотрах и зрителях

Еще в прошлом году власти планировали обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах и количестве зрителей.
Обновлено в 12:10
Авто

В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

Обновлено в 12:17
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия

СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как мать оставила двух маленьких детей в одном из подмосковных хостелов, сообщает СУСК по Московской области.
Обновлено в 13:11
Экономика

Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей

Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Политика

РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово

РФ согласовывает с ООН свои действия касательно ситуации с задержанием российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово.
Обновлено в 13:41
Футбол

В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:36
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
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