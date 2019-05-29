Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4ТАСС 11:14
Украинское государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4. Об этом в среду сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Происшествия
Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест
Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
Политика
Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.
Обновлено в 13:05
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Общество
Бывший король Бельгии сдал ДНК на установление его отцовства
Бывший король Бельгии 84-летний Альберт II сдал анализ ДНК для установления отцовства. Об этом 28 мая сообщает Reuters.
Обновлено в 01:57
Экономика
Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны
Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны.
Обновлено в 07:40
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию с российскими С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в которых вновь затронули вопрос покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил 29 мая глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своем Twitter.
Обновлено в 12:50
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Космос
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 11:50
Космос
В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета
В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
По представленным шпионским снимкам не составит труда рассмотреть множество похожих черт, напоминающих актуальную модификацию кроссовера Honda CR-V, который пользуется высоким спросом на мировом рынке.
Обновлено в 01:09
Кино
Онлайн-кинотеатры не захотели отчитываться о просмотрах и зрителях
Еще в прошлом году власти планировали обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах и количестве зрителей.
Обновлено в 12:10
Авто
В BMW запатентовали дрона-мойщика машин
Обновлено в 12:17
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия
СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как мать оставила двух маленьких детей в одном из подмосковных хостелов, сообщает СУСК по Московской области.
Обновлено в 13:11
Экономика
Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей
Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Политика
РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово
РФ согласовывает с ООН свои действия касательно ситуации с задержанием российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово.
Обновлено в 13:41
Футбол
В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:36
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05