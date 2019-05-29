Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4ТАСС 11:14
Украинское государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха сборки корпусов для бронетранспортеров БТР-4. Об этом в среду сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".
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Армия и оружие
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Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип
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«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
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Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
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Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
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