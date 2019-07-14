Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении ПорошенкоРИА Новости вчера в 21:55
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
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Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал в эфире телеканала NewsOne, что на Украине скоро могут начаться массовые задержания.Lenta.ru00:00
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