с чего всё началось

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.

На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Экономика На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.

Кино Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.

Политика Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400 Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.

Общество Россияне не экономят на мороженом даже при падении доходов Снижение доходов не влияет на любовь жителей России к мороженому, но заставляет экономить на продуктах, передает ФАН.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Политика Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.

Происшествия Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в Калифорнии В американском городе Фуллертон в штате Калифорния полицейский застрелил 17-летнюю девушку. Как сообщает NBC, инцидент произошёл еще 5 июля.

Футбол Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала фигуру в купальнике Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.

Здоровье Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.

Авто Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника Ступенька между спинкой заднего ряда и полом багажника никуда не денется, но если вы планируете загрузить свой Логан под завязку, полезно знать о такой возможности.

Единоборства Де Рандами нокаутировала Лэдд на турнире UFC Fight Night 155 Голландская боец смешанного стиля (ММА) Жермен де Рандами победила американку Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155, проходившем в Сакраменто.