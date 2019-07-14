с чего всё началось

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT. Он заявил, что беспорядки могут начаться, как только исчезнут гарантии, которые действующий генпрокурор дал бывшему лидеру страны Петру Порошенко.

На Украине предупредили о массовых задержаниях

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