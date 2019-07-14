Политика
На Украине предупредили о массовых задержанияхГазета.Ru вчера в 23:22
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT. Он заявил, что беспорядки могут начаться, как только исчезнут гарантии, которые действующий генпрокурор дал бывшему лидеру страны Петру Порошенко.
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с чего всё началось
Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал в эфире телеканала NewsOne, что на Украине скоро могут начаться массовые задержания.Lenta.ru00:00
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