– РИА Новости. Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".

с чего всё началось

Олег Волошин подчеркнул, что украинцы отвернутся от Зеленского, если он продолжит сотрудничать с МВФ. Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

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