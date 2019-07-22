Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФТК Звезда 01:56
Олег Волошин подчеркнул, что украинцы отвернутся от Зеленского, если он продолжит сотрудничать с МВФ. Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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с чего всё началось
– РИА Новости. Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".РИА Новостивчера в 21:38
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