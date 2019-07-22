Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФТК Звезда 01:56

Олег Волошин подчеркнул, что украинцы отвернутся от Зеленского, если он продолжит сотрудничать с МВФ. Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Читать в источнике
Обсудить9
с чего всё началось

Украинский экс-дипломат рассказал, что станет «могилой» Зеленского

– РИА Новости. Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новостивчера в 21:38

Подробнее о событии

Зеленскому пригрозили «могилой» на Украине

URA.Ru00:37

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

RT на русском00:33

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Газета.Ru03:38

Бывший украинский дипломат описал «могилу» Зеленского

Lenta.ru00:39

Украинский политолог пояснил, почему Зеленский не откажется от сотрудничества с МВФ

ФАН03:56

Сотрудничество с МВФ назвали «могилой» Зеленского на Украине

Известия00:03

Бывший украинский дипломат сказал, что станет «могилой» Зеленского

РЕН ТВвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Спорт

Костин завоевал серебро ЧМ на 50 метров баттерфляем

Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 08:00
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Футбол

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Авто

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью

Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
Обновлено в 05:42
Общество

Для будущих режиссеров появятся стипендии имени Говорухина

29 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Говорухина, которым, в частности, правительству поручалось учредить 10 персональных стипендий для студентов.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика

Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Кино

Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Обновлено в 05:43
Политика

СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 04:19
Происшествия

BlaBlaCar забанил машиниста, перевозившего пассажира в кабине поезда

Обновлено в 06:56
Политика

В правительстве Украины начались обыски

В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку

Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах

В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
Обновлено в 06:58
Музыка

Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Омской области в ДТП пострадали 11 человек

В результате ДТП в Омской области с участием кроссовера и легкового автомобиля погибли два человека, 11 получили травмы.
Обновлено в 06:59
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде

Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Грузинские военные ответили на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

В ДНР связали закрытие Киевом КПП в Донбассе с подготовкой провокации

Закрытие пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе может быть связано с подготовкой украинскими силовиками провокации с использованием взрывчатых веществ, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:10
Экономика

Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК

В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.
Обновлено в 07:47
Спорт

Сборная Австралии не стала комментировать демарш своего спортсмена

Обновлено в 06:43
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика

В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко

Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Кино

Объявлена программа фестиваля короткометражных фильмов «Короче»

Фильмы со звездными актерскими составами покажут в конкурсной программе седьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 16 по 18 августа в Калининграде.
Обновлено в 04:31
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное