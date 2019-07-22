Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФRT на русском 00:33
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
– РИА Новости. Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".РИА Новостивчера в 21:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Игры
Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas
Обновлено в 04:10
Кино
Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Обновлено в 05:43
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
В США признали гигантский скачок российской армии
Фонд перспективных исследований называют российской версией американского Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA).
Обновлено в 06:33
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Политика
ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в 2020 году
Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Польше обнаружили тело российского ребенка
Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 12:24
Здоровье
Названы типичные и редкие симптомы рака толстой кишки
Для повышения уровня информирования населения врачи назвали типичные и нетипичные симптомы недуга.В толстой кишке идет процесс всасывания воды и формирования каловых масс.
Обновлено в 05:39
Политика
На Украине умер один из авторов Конституции страны Виктор Мусияка
Юрист, один из авторов основного закона Украины Виктор Мусияка скончался на 74-м году жизни.
Обновлено в 06:12
Общество
На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение
Синоптики Уральского Гидрометцентра и спасатели областного МЧС выступили с предупреждением o продлении штормового предупреждения еще на одни сутки.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты
Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов
По словам директор по закупкам «Связной-Евросеть» Михаила Комкова, Lenovo ранее занимала заметную долю на рынке смартфонов, и с возвращением она имеет все шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте.
Обновлено в 05:51
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика
В Москве завершился митинг оппозиции
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.
Обновлено 20 июля в 10:07
Политика
В США планируют оставить на Луне астронавтов
Обновлено в 01:07
Авто
УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
Обновлено в 04:27
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51