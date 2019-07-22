Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФRT на русском 00:33

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Украинский экс-дипломат рассказал, что станет «могилой» Зеленского

– РИА Новости. Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
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