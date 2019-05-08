На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с РоссиейРосбалт 06:52

Украинские власти могли бы «сдержать российскую агрессию», заложив на общей границе ядерные мины. Такое заявление сделал в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с Россией

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