Армия и оружие

На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с РоссиейРосбалт 06:52

Украинские власти могли бы «сдержать российскую агрессию», заложив на общей границе ядерные мины. Такое заявление сделал в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
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Идею о «ядерных минах» на Украине эксперт назвал «идиотской»

Газета.Ru05:12

Украинский эксперт посоветовал закопать ядерные мины на границе с Россией

РЕН ТВвчера в 20:44

Военный эксперт высмеял идею Украины заложить на границе с РФ ядерные мины

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В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

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Военный эксперт высмеял украинскую идею о ядерных минах

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Украинский эксперт предложил установить на границе с Россией ядерные мины

РИА Новостивчера в 20:30

На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами

URA.Ruвчера в 13:57
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:52
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Происшествия

С «Суперджетом» произошли пять инцидентов за сутки

Согласно информации СМИ и местных источников, за текущие сутки с самолётом Sukhoi Superjet 100 произошли ещё пять инцидента, вызвавшие отмену и задержку рейсов.
Обновлено в 10:31
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Кино

Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне

Обновлено в 09:31
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Футбол

Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Политика

Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА

Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае

Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Политика

Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Пропавший фрагмент Стоунхенджа 60 лет назад украл один из археологов

Ученый сам решил вернуть часть уникального монумента. В Великобритании смогли найти фрагмент Стоунхенджа, который пропал около 60 лет назад.
Обновлено в 06:14
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале

В среду, 8 мая, после окончания утренней тренировки футболисты и главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывали на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге, где почтили память жертв Великой отечественной войны.
Обновлено в 10:56
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Кино

Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Гаджеты

Huawei уличили в замедлении смартфонов ради большей автономности

Если пользователь сам не включит режим максимальной производительности, то система будет автоматически замедлять смартфон ради увеличения времени его работы.
Обновлено в 09:32
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
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