Армия и оружие
Заложить на границе с Россией ядерные мины предложили на УкраинеНародные новости вчера в 23:32
"Кто мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это когда- то сделали в ФРГ", — цитируют РИА Новости Козия. При этом эксперт подчеркивает, что вопрос доставки мин, а также их количество нужно засекретить.
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Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
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Происшествия
Стул из дела Кокорина и Мамаева «приговорили» к уничтожению
Суд вынес постановление об уничтожении деревянного стула, который был орудием преступления в деле российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаев, пишет Лента.
Обновлено в 11:42
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Адвокаты Кокорина обжалуют приговор суда
Стукалова сообщила, что адвокаты футболиста в обязательном порядке обжалуют приговор.
Обновлено в 10:48
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика
Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы
Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети
Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Политика
Глава МИД Испании сравнил США с ковбоем, угрожающим оружием Венесуэле
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель сравнил американскую администрацию, которая угрожает военным вторжением в Венесуэлу, с ковбоем.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч с «Аяксом»
"Тоттенхэм" прибыл на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с задачей забить "Аяксу" минимум дважды после поражения 0:1 на своём поле.
Обновлено в 13:59
Единоборства
Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
Обновлено в 12:48
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Политика
Россия высылает двоих шведских дипломатов
Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов
Поисково-спасательная группа обнаружила тела трёх погибших под лавиной в горах Алтая туристов.
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Авто
Стало известно, сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты
Обновлено в 12:29
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено купить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Экономика
Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов
"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 11:31
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модель LADA XRay в мае
Программа LADA Finance позволяет приобрести автомобиль в кредит под 3,9% годовых с дополнительной выгодой 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:13
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Общество
Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году
Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Музыка
Музыкальный критик исключил победу Лазарева на «Евровидении-2019»
Российский певец Сергей Лазарев займет на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение» только пятое или шестое место.
Обновлено в 13:13