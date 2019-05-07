Армия и оружие

На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с РоссиейРосбалт 06:52

Украинские власти могли бы «сдержать российскую агрессию», заложив на общей границе ядерные мины. Такое заявление сделал в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
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Эксперт оценил предложение заложить «пояс ядерных мин» на границе Украины с Россией

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Идею о «ядерных минах» на Украине эксперт назвал «идиотской»

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На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами

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Утро.ruвчера в 12:37
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Происшествия

Иркутск заволокло дымом от лесных пожаров

Иркутск вечером 8 мая заволокло дымом от природных пожаров. На улицах города стоит сильных запах гари.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Deutsche Welle просит RT удалить ложный материал

Как сообщается на сайте немецкого издания Deutsche Welle, 7 мая телеканал RT, который финансируется российским правительством, разместил статью (она доступна по ссылке) с обвинениями в адрес DW и других СМИ в распространении фальшивого видео.
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Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Общество

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В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

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Космос

Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли

Стало известно, что Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет дополнена новыми аппаратами уже в текущем году.
Обновлено вчера в 21:46
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HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Президент Украины Петр Порошенко, которому не удалось переизбраться на второй срок заявил, что главная цель, с которой он остается в политике, заключается в сохранении курса Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:52
Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО

Обновлено в 11:14
Футбол

Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Ксению Собчак застукали с сигаретой

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Общество

Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено в 18:07
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Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

Обновлено в 16:02
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
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Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

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Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Кино

Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»

Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
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Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
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В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Общество

Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева

Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Наука

В Германии открыли первую трассу для электрогрузовиков

Современный участок автобана, оборудованный для проезда грузовиков на электрической тяге, открыли в Германии, рядом с Франкфуртом-на-Майне.
Обновлено в 04:48
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