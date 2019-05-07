Армия и оружие
На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с РоссиейРосбалт 06:52
Украинские власти могли бы «сдержать российскую агрессию», заложив на общей границе ядерные мины. Такое заявление сделал в эфире ObozTV военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
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Иркутск заволокло дымом от лесных пожаров
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Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
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Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли
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Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Обновлено в 16:52
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Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО
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Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
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Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
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Общество
Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено в 18:07
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Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
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Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
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Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
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Кино
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Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
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Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
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Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева
Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
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Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Наука
В Германии открыли первую трассу для электрогрузовиков
Современный участок автобана, оборудованный для проезда грузовиков на электрической тяге, открыли в Германии, рядом с Франкфуртом-на-Майне.
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