Армия и оружие

На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Газета.Ru
21:52

Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель". Он заявил, что властям Украины необходимо отказаться от Минских соглашений и перемирий.
Газета.Ru21:52

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На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе

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На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом

Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
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В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
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