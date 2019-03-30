Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»Российская газета 17:27
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Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Обновлено в 14:32
Авто
Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года
На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
31 марта: в 1991-м ликвидирован Варшавский договор
При политическом давлении Москвы все страны Варшавского договора резко отрицательно относились к НАТО, а когда в 1991 году диктаторская роль Москвы исчезла, большинство стран Варшавского договора поспешили быстренько-быстренько, бегом вступить именно в НАТО – Румыния, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Албания, Эстония, Латвия, Литва.
Обновлено в 05:19
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено в 17:54
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 12:59
Кино
«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»
Картина "Война Анны" Алексея Федорченко удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм".
Обновлено в 16:44
Авто
Первый премиальный кроссовер Genesis GV80 показали на рендерах
В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.
Обновлено в 13:13
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену
Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено в 12:50
Спорт
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»
С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.
Обновлено в 15:56
Авто
Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями
Обновлено в 04:08
Общество
Покидая юдоль печали
На прошлой неделе внимание наших читателей привлек материал про русские гетто: районы за рубежом, где проживают преимущественно экспаты из России и стран СНГ.
Обновлено в 03:00
Космос
METI: возможно, Земля является галактическим зоопарком
Сотрудники научно-исследовательской организации Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) предположили, что Земля – это галактический зоопарк.
Обновлено 28 марта в 02:51
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
Компания Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Американская компания Apple приняла решение отказаться от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 23:30