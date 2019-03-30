На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»РИА Новости вчера в 16:44

Автор инициативы Роман Максимчук выступил за введение "санкций в области правописания" в отношении Москвы. В частности, он предлагает писать слово "Россия" со строчной буквы. "Внедрить нововведения в СМИ, книгопечатание, документооборот и тому подобное", – говорится в петиции.

На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

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