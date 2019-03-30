Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»РИА Новости вчера в 16:44
Автор инициативы Роман Максимчук выступил за введение "санкций в области правописания" в отношении Москвы. В частности, он предлагает писать слово "Россия" со строчной буквы. "Внедрить нововведения в СМИ, книгопечатание, документооборот и тому подобное", – говорится в петиции.
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Экономика
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Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
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Женщина впервые победила на выборах президента Словакии
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