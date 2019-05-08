Армия и оружие

На Украине предложили установить на границе с Россией ядерные миныОреанда-Новости 03:08

ИА «Ореанда-Новости» Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Игорь Козий выступил с предложением разместить на украинско-российской границе ядерные мины. Расположение минных заграждений планируется признать охраняемой законодательством государственной тайной.
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Военный эксперт высмеял идею Украины заложить на границе с РФ ядерные мины

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МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

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Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной композитора Евгения Крылатова.
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

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На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

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ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
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Футбол

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В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
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Авто

Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
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Музыка

Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»

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Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Культура

Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
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Транспорт

Изменена схема движения в Тверском районе Москвы

Для улучшения движения в районе Оружейного переулка в центре Москвы со среды изменена схема движения транспорта в Тверском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.
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Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

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Происшествия

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Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
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Экономика

Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов

"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
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Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
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