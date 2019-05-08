Армия и оружие
На Украине предложили установить на границе с Россией ядерные миныОреанда-Новости 03:08
ИА «Ореанда-Новости» Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Игорь Козий выступил с предложением разместить на украинско-российской границе ядерные мины. Расположение минных заграждений планируется признать охраняемой законодательством государственной тайной.
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