На Украине предложили установить на границе с Россией ядерные миныОреанда-Новости 03:08

ИА «Ореанда-Новости» Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Игорь Козий выступил с предложением разместить на украинско-российской границе ядерные мины. Расположение минных заграждений планируется признать охраняемой законодательством государственной тайной.

На Украине предложили установить на границе с Россией ядерные мины

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