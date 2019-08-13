Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг КрымаРИА Новости вчера в 11:26
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации. В Киеве планируют таким образом помешать иностранным судам, а также части российских, заходить в порты полуострова.
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с чего всё началось
Украинское ведомство, отвечающее за морскую навигацию, «Госгидрография» выступило с инициативой объявить морской режимный район на море вокруг Крыма.РБКвчера в 13:32
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Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 04:25
Космос
Доказано влияние климата у поверхности Земли на погоду в космосе
Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта подтвердили гипотезу о том, что о изменения климата у поверхности Земли влияют на погоду в ближнем космосе.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
В следующем раунде ЛЧ «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Ранее греческий «Олимпиакос», который сегодня повторно обыграл турецкий «Башакшехир» с разгромным счетом 2:0 пробился в раунд плей-офф.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Китай отказал двум кораблям ВМС США во входе в порт Гонконга
Руководство КНР отклонило запрос американской стороны о заходе двух кораблей ВМС США в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 21:19
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Более 50 человек пострадали в крупном ДТП в Рио-де-Жанейро
51 человек пострадал в результате ДТП в центре бразильского города Рио-де-Жанейро, сообщает портал G1.
Обновлено в 00:18
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено вчера в 15:15
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кроса»
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае из-за выхода тайфуна "Кроса" в Японское море, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась смертоносной болезнью
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Как и у большинства галлиц, личинки Asphondylia развиваются в относительной безопасности — внутри галла, «чернильного орешка», нарастание которого на растении стимулирует откладывающее яйца насекомое.
Обновлено 09 августа в 04:58
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
«Барса» предложила «ПСЖ» новую сделку по Неймару с Коутиньо и €60 млн
Обновлено вчера в 07:33
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
В Сирии провели праздник для детей погибших военных
В сирийской провинции Эль-Кунейтра провели праздник для детей военнослужащих сирийской армии, которые погибли во время боевых действий, сообщил замгубернатора провинции Хусейн Исхарк.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»
Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс».
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ
Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено вчера в 16:03
Музыка
В Сочи на международный конкурс «Новая волна» приедет Наталия Орейро
Обновлено вчера в 14:58
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено вчера в 19:30