Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг КрымаRT на русском 13:06
Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено в 15:43
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество
В Крыму ожидается рекордная жара
Обновлено в 13:08
Энергетика
США планируют к 2020 году экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать
США к 2020 году планируют впервые с 1953 года больше экспортировать энергоресурсы, чем импортировать.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Финансы
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%
Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.
Обновлено в 08:12
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Политика
Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи полиграфа.
Обновлено в 16:19
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Политика
Назван объем потерь Грузии из-за оттока российских туристов
По состоянию на июль туристический сектор Грузии не досчитался около $ 60 млн, сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Врачи удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки в Сочи
Врачи в Сочи успешно прооперировали 97-летнюю женщину.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Кино
Вышел первый трейлер комедии «Элефант» с Алексеем Гуськовым
Обновлено в 14:59
Политика
Джонсон отметил необходимость соглашения о свободной торговле с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News заявил, что стране следует в первую очередь добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами Евросоюза.
Обновлено в 15:41
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Путешествия
МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию
Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.
Обновлено в 03:21