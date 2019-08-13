Политика

На Украине предложили создать режимный морской район вокруг КрымаRT на русском 13:06

Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Украинское ведомство, отвечающее за морскую навигацию, «Госгидрография» выступило
 с инициативой объявить морской режимный район на море вокруг Крыма.
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