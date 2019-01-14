Армия и оружие
Участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ Виталий Аверин заявил, что закончить вооружённый конфликт в регионе можно лишь силовым методом. Об этом сообщает «Обозреватель».
RT на русском20:55
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Аверин считает, что покончить с конфликтом в Донбассе сможет только силовой вариант
Народные новости18:38
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