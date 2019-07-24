Политика

На Украине предложили расширить санкции против РоссииРЕН ТВ вчера в 15:42

Инициативу по расширению санкций против российских предприятий, осуществляющих деятельность на территории Крыма, вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Кабинет министров Украины.
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Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit

Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
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Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Общество

Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ

Законопроект, обязывающий вузы начислять как минимум 11 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) абитуриентам с золотой школьной медалью, внесен в Госдуму в четверг.
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Экономика

Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом

Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии

Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».
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Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
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Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Политика

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
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В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Политика

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Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10

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