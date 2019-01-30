Политика

На Украине предложили проверить население на полиграфеИнфорос 06:41

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина" предложил проверить всех украинцев на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик Донбасса.
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Анатолий Матиос
Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов.
— Анатолий Матиос, украинский военный деятельRambler News Service 04:29

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Украинский военный деятель
Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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