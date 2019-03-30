Политика

На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквыLenta.ru 18:57

Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко. Ее автора Романа Максимчука поддержали 20 человек. В тексте обращения отмечается, что такое нововведение можно внедрить в СМИ, книгопечатании и документообороте.
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На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

РИА Новости16:44

Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине

Газета.Ru11:34

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Главный региональный03:10

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Взгляд.ру09:50

На сайте президента Украины разместили петицию с предложением писать «Россия» с маленькой буквы

Актуальные Новости04:00

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Известия10:40

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Life.ru02:42
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Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
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Почему важно замачивать орехи перед тем, как съесть, и как это нужно делать

Рассказываем, зачем помещать орешки в воду и как делать это правильно.
Обновлено 28 марта в 08:36
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«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР

Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
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Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
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Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

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Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
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В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
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Происшествия

В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Немецкая полиция провела антитеррористические рейды в ряде городов на западе Германии, задержаны несколько подозреваемых.
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ЦСКА обыграл СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

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Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
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В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

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Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:23
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