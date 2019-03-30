Политика
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквыLenta.ru 18:57
Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко. Ее автора Романа Максимчука поддержали 20 человек. В тексте обращения отмечается, что такое нововведение можно внедрить в СМИ, книгопечатании и документообороте.
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Музыка
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
Обновлено в 19:56
Технологии
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Петербурге угнали автомобиль полковника МВД
Обновлено в 16:34
Авто
Из чего сделать перетяжку салона автомобиля
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Австралия на $400 млн увеличит расходы на национальную безопасность
На $400 млн вырастут в следующем фискальном году расходы австралийского бюджета на контртеррористическую и контрразведывательную деятельность, сообщает 30 марта The Weekend Australian.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Москве загорелся «Олимпийский»
Обновлено в 12:09
Технологии
В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства
С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 07:25
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
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Общество
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Венера в Рыбах усиливает воображение, что хорошо для творческих людей, это также прекрасное время для занятий музыкой, танцами, рисованием, фотографией.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»
Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено в 13:44
Важное за сутки
Почему важно замачивать орехи перед тем, как съесть, и как это нужно делать
Рассказываем, зачем помещать орешки в воду и как делать это правильно.
Обновлено 28 марта в 08:36
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 20:52
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено в 05:49
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Третьяковке сработала сигнализация
В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация.
Обновлено в 12:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили американский беспилотник
Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта
Немецкая полиция провела антитеррористические рейды в ряде городов на западе Германии, задержаны несколько подозреваемых.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич «подвергла опасности» здоровье трехлетней дочери
Анна рассказала, что ее трехлетняя дочь Арианна прежде никогда не была в кино.
Обновлено в 12:23
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено в 20:16
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России
Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:23