На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквыLenta.ru 18:57

Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко. Ее автора Романа Максимчука поддержали 20 человек. В тексте обращения отмечается, что такое нововведение можно внедрить в СМИ, книгопечатании и документообороте.

На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы

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