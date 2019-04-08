Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификацииИнфорос 11:30
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации. Он аргументировал эту идею необходимостью избавиться от российского имперского наследия и его влияния на украинское настоящее.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено в 10:28
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
По результатам исследования "Левада-центра", 64% российских граждан считают, что законы о наказании за распространение фейковых новостей и неуважение к власти призваны не допустить критики руководства страны, 23% участников опроса убеждены, что эти законы необходимы для обеспечения достоверности новостей в интернете и СМИ.
Обновлено в 07:12
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено в 09:38
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
В парке Строителей для орчан подготовили сюрприз
Что в этом году планируют сделать в парках Строителей и Северный, будут ли приводить в порядок Пищевик, и какие сюрпризы ждут орчан в рамках этой глобальной перестройки мест отдыха — читайте, мы подробно обо всём расскажем.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено в 20:30
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 07:09
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 17:54
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Аджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсации за то, что она пожертвовала ради него карьерой
Ведь, как утверждают знакомые Питта, Джоли уверена, что на алтарь счастливой семейной жизни она положила свою карьеру.
Обновлено в 22:01
Футбол
Диего Коста летом может покинуть «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» может расстаться с нападающим Диего Костой.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31