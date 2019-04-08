На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификацииИнфорос 11:30

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации. Он аргументировал эту идею необходимостью избавиться от российского имперского наследия и его влияния на украинское настоящее.

На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации

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