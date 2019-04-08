Политика

На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификацииИнфорос 11:30

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации. Он аргументировал эту идею необходимостью избавиться от российского имперского наследия и его влияния на украинское настоящее.
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На Украине предложили расширить кампанию по декоммунизации до дерусификации

ТАСС13:47

Украина хочет избавиться от «российско-имперского прошлого»

News.ru10:41

На Украине хотят переименовать «популяризующие» Российскую империю бренды

Комсомольская правда11:03

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

Вести.Ru11:02

На Украине переименуют улицы, названные в честь русских писателей

Московский Комсомолец10:51

На Украине предложили отказаться от наследия Российской империи

РБК12:10

На Украине хотят переименовать бренды, «популяризующие» Российскую империю

РИА Новости10:32
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Армия и оружие

В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35

Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

Скабеева высказалась о травле в свой адрес

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Экономика

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество

Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной

Сообщается, что в 2017 года в регионе было зарегистрировано 128 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.
Обновлено в 09:47
Общество

Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море

Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено в 05:11
Наука

Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана

Обновлено в 04:31
Кино

Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен

В сценке Кит сыграл роль жениха, который решил устроить сюрприз своей невесте и станцевать на её девичнике в образе Кармен.
Обновлено в 07:00
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Наука

Носимую роборуку научили держать предметы при монтажных работах

Обновлено в 11:27
Наука

Оседающие «каскады» пузырьков в «Гиннессе» сравнили с нагонной волной

Японские физики объяснили формирование оседающих «каскадов» пузырьков в пиве «Гиннесс» и разработали критерий, который позволяет его предсказать.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре

Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
Обновлено в 19:05
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Общество

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Политика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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