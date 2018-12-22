Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
РИА Новости
вчера в 22:29

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".
РИА Новостивчера в 22:29
с чего всё началось
«Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание — а кто-нибудь пробовал пройти?» — задался
 вопросом замминистра.
RT на русском02:06

Подробнее о событии

В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль британских ВМС

РБК02:14

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

RT на русском02:06

Киев хочет отправить в Керченский пролив британский корабль

Газета.Ru02:28

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

РИА Новостивчера в 22:29

На Украине захотели проверить реакцию РФ на проход судна ВМС Великобритании в Азов

ФАНвчера в 07:39

Британский корабль-шпион мог бы зайти в Керченский пролив по приглашению Украины — Грымчак

Народные новостивчера в 06:38

Провокация по-киевски: к Крымскому мосту предложили запустить британский корабль

Политическая Экспертизавчера в 04:45
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

В Сенате США не смогли принять временный бюджет

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 00:07
Политика

УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.
Обновлено в 01:21
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане

Обновлено в 03:00
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Обновлено вчера в 17:47
Политика

Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Макрон пригрозил протестующим суровым наказанием

Президент Франции Эммануэль Макрон предрек суровое наказание для представителей движения «желтые жилеты», устроивших погромы в стране накануне, сообщает в воскресенье, 23 декабря, BFMTV.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-IV

Индия провела в воскресенье успешный пуск баллистической ракеты Agni-IV, способной нести различные боеголовки, в том числе и ядерную.
Обновлено в 03:04
Политика

Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Скончался экс-лидер британских «Либеральных демократов» Эшдаун

Пэдди Эшдаун являлся лидером партии «Либеральных демократов» с 1988 по 1999 годы, после оставления своего поста он продолжил заниматься общественной деятельностью, также он был писателем.
Обновлено в 02:05
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Юрий Николаевич Гримчак
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994-2006 гг. С 2006 года член партии Народная самооборона, в настоящее время член партии Батькивщина.
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