Политика
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".
РИА Новостивчера в 22:29
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с чего всё началось
«Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание — а кто-нибудь пробовал пройти?» — задался вопросом замминистра.RT на русском02:06
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Британский корабль-шпион мог бы зайти в Керченский пролив по приглашению Украины — Грымчак
Народные новостивчера в 06:38
Провокация по-киевски: к Крымскому мосту предложили запустить британский корабль
Политическая Экспертизавчера в 04:45
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Политика
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным
Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика
В Сенате США не смогли принять временный бюджет
Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война
Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95
Минобороны опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 00:07
Политика
УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины
Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.
Обновлено в 01:21
Политика
Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане
Обновлено в 03:00
Политика
Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика
Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Шредер раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Макрон пригрозил протестующим суровым наказанием
Президент Франции Эммануэль Макрон предрек суровое наказание для представителей движения «желтые жилеты», устроивших погромы в стране накануне, сообщает в воскресенье, 23 декабря, BFMTV.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-IV
Индия провела в воскресенье успешный пуск баллистической ракеты Agni-IV, способной нести различные боеголовки, в том числе и ядерную.
Обновлено в 03:04
Политика
Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Скончался экс-лидер британских «Либеральных демократов» Эшдаун
Пэдди Эшдаун являлся лидером партии «Либеральных демократов» с 1988 по 1999 годы, после оставления своего поста он продолжил заниматься общественной деятельностью, также он был писателем.
Обновлено в 02:05