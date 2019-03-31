Политика
На Украине предложили наказать Россию правописаниемREGNUM вчера в 19:57
Санкции против названия «Россия» предложили ввести на Украине. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского президента Петра Порошенко. Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Футбол
«Страсбур» по пенальти победил «Генгам» и завоевал Кубок лиги
"Страсбур" нанес поражение "Генгаму" в серии пенальти и в четвертый раз стал обладателем Кубка французской футбольной лиги.
Обновлено в 01:25
Авто
Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего
Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Президент Киргизии подарил Путину животных
Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 28 марта в 08:17
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Агаты Муцениеце назвала маму некрасивой
3-летняя дочь Агаты Муцениеце Мия назвала маму некрасивой Прилучный и Муцениеце не прячут детей от общественности и довольно часто выкладывают в свои микроблоги фотографии и видео с их участием.
Обновлено 29 марта в 13:15
Политика
Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде
На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Ты мое страдание и почти инфаркт». Назаров посвятил «Спартаку» песню после победы над «Ахматом»
Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на победу команды в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1). Актер записал песню, видео можно увидеть ниже.
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти
Журналистам одного из российских изданий политолог рассказал, что принятые не так давно законы о «фейковых новостях и наказаниях за оскорбление власти» могут быть связаны именно к тому, что российская власть готовится к такой войне элит.
Обновлено в 01:12
Баскетбол
25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»
Самым результативным игроком встречи (25 очков) стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Внезапно умер глава украинской общины Венгрии
Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Общество
В Минтруде назвали самые стабильные сферы для работы в России
В число стабильных сфер труда в России входят промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Автоспорт
Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не раскрыл детали причин, по которым сорвалась его вторая попытка во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Хоккей
ЦСКА упрочил преимущество в полуфинальной серии Кубка Гагарина со СКА
Хоккеисты московского ЦСКА добились второй победы над петербургским СКА в серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 12:25
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Маленькие звезды большого кино: трагические судьбы «королей эпизода»
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Крыму усилили охрану границы с Украиной
Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:26
Происшествия
Водитель автобуса погиб в ДТП с деревом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автобус Higer врезался в дерево, сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено в 02:27
Авто
14-летний подросток дрифтует на Ford GT на заснеженной трассе
Обновлено вчера в 10:45
Космос
Магнитное поле Солнца в 10 раз сильнее, чем считалось ранее
Обновлено вчера в 09:51