Политика
На Украине предложили наказать Россию правописаниемREGNUM вчера в 19:57
Санкции против названия «Россия» предложили ввести на Украине. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского президента Петра Порошенко. Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
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Армия и оружие
Смоленские курсанты отличились в Казани
Представители военной академия войсковой ПВО Смоленска заняли второе место на соревнованиях по гиревому спорту спартакиады сухопутных войск среди военных образовательных организаций и учебных центров, прошедших в Казани.
Обновлено в 02:57
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково
Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Наука
Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом
Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.
Обновлено в 01:32
Политика
Первые нарушения зафиксировали на украинских выборах
Обновлено в 03:10
Футбол
Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Общество
В России названы наиболее стабильные сферы труда
В России наиболее стабильными сферами труда оказались общепит, гостиничный бизнес, торговля, строительство и промышленность.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Боксер укусил соперника и впервые проиграл
Обновлено в 03:56
Интернет
Цукерберг призвал власти активнее регулировать интернет
Обновлено в 03:19
Футбол
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» при закрытой крыше
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Кличко приехал на выборы президента Украины на велосипеде
Обновлено в 03:32
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
Обновлено в 03:22
Политика
Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж
31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
Обновлено в 04:12
Здоровье
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)
Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу
Обновлено вчера в 22:37
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Космос
В России создали спутник-уничтожитель космического мусора
Российские космические системы (РКС) разработали спутник — уничтожитель космического мусора, способный "снимать" малые космические аппараты на низких орбитах, сообщает ТАСС.
Обновлено 28 марта в 07:10
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40