Политика

На Украине предложили наказать Россию правописаниемREGNUM вчера в 19:57

Санкции против названия «Россия» предложили ввести на Украине. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского президента Петра Порошенко. Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

Российская газетавчера в 17:27

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Life.ruвчера в 02:42

Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине

Газета.Ruвчера в 11:34

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Известиявчера в 10:40

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Взгляд.рувчера в 09:50

На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

Главный региональныйвчера в 03:10

На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

РИА Новостивчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Армия и оружие

Смоленские курсанты отличились в Казани

Представители военной академия войсковой ПВО Смоленска заняли второе место на соревнованиях по гиревому спорту спартакиады сухопутных войск среди военных образовательных организаций и учебных центров, прошедших в Казани.
Обновлено в 02:57
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково

Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Наука

Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом

Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.
Обновлено в 01:32
Политика

Первые нарушения зафиксировали на украинских выборах

Обновлено в 03:10
Футбол

Ракитич: «Счастлив в „Барселоне“ и хочу здесь провести еще много лет»

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком. Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Культура

Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Общество

В России названы наиболее стабильные сферы труда

В России наиболее стабильными сферами труда оказались общепит, гостиничный бизнес, торговля, строительство и промышленность.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Боксер укусил соперника и впервые проиграл

Обновлено в 03:56
Интернет

Цукерберг призвал власти активнее регулировать интернет

Обновлено в 03:19
Футбол

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» при закрытой крыше

Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Кличко приехал на выборы президента Украины на велосипеде

Обновлено в 03:32
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
Обновлено в 03:22
Политика

Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж

31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
Обновлено в 04:12
Здоровье

В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)

Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Космос

В России создали спутник-уничтожитель космического мусора

Российские космические системы (РКС) разработали спутник — уничтожитель космического мусора, способный "снимать" малые космические аппараты на низких орбитах, сообщает ТАСС.
Обновлено 28 марта в 07:10
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное