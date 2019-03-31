Политика
На Украине предложили наказать Россию правописаниемREGNUM вчера в 19:57
Санкции против названия «Россия» предложили ввести на Украине. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского президента Петра Порошенко. Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
На сайте президента Украины разместили петицию с предложением писать «Россия» с маленькой буквы
Актуальные Новостивчера в 04:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Армия и оружие
Сбившая спутник Земли ракета попала на видео
Обновлено 28 марта в 04:54
Армия и оружие
Силовики Афганистана уничтожили сотни боевиков
Обновлено вчера в 09:15
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Общество
В Челябинской области ожидается усиление ветра
Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с в отдельных районах Челябинской области 31 марта.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Политика
На Украине началось голосование на выборах президента страны
Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Экономика
Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.
Обновлено вчера в 23:12
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Свердловский город Камышлов остался без воды
Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.
Обновлено в 00:00
Общество
В Мехико объявили экологическую тревогу
Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом
Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
Обновлено в 00:23
Хоккей
Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон
Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Балтика» в добавленное время забила победный гол в матче с «Химками»
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Политика
Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам
Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено вчера в 15:45
Кино
Киллиан Мерфи сыграет в сиквеле «Тихого места»
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено 29 марта в 14:58
Авто
Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего
Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Закупки жизненно важных лекарств в Петербурге лишат посредников
Власти Санкт-Петербурге решили избавиться от посредников при закупках жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы
Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума
Отмечается, что цена доллара на черном рынке достигла рекордного максимума и составляет 86 суданских фунтов за один доллар.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на 2,3 км
Обновлено в 00:35
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено 29 марта в 07:02