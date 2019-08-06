Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский считает, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно выносить на референдум. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

На Украине предлагают провести референдум по реинтеграции Донбасса

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