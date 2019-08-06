Политика
На Украине предлагают провести референдум по реинтеграции ДонбассаREGNUM 10:32
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский считает, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно выносить на референдум. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».
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Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
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Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
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Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
Обновлено вчера в 16:11
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Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Армия и оружие
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Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке
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ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
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Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
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Армия и оружие
AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
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Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
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Генпрокурор Украины пожаловался на 15 уголовных дел против него
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что регулярно ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
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