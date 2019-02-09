Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в РоссиюРИА Новости вчера в 22:25
Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
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Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Названы самые удобные автомобили
Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Епископа украинской церкви не пустили в русский монастырь на Афоне
В доступе в Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне отказали епископу новой церкви Украины Павлу Юристому.
Обновлено в 00:35
Кино
Дядя Федор нашел свою любовь в новой серии «Простоквашино»
Новые серии мультсериала студия начала выкладывать еще весной 2018 года.
Обновлено в 02:55
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Общество
Курсанты Морского корпуса Петра Великого пожаловались на поборы
Морской корпус Петра Великого или Санкт-Петербургский военно-морской институт – старейшее высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, которое готовит офицеров ВМФ.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Британский рэпер Cadet погиб в ДТП
Обновлено в 00:56
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 21
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в воскресенье, что число погибших при обрушении жилого здания в районе Картал в среду достигло 21 человека.
Обновлено в 04:37
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Петербурге СК проводит проверку после падения наледи на девочку
Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как девятилетняя девочка попала в больницу с травмами головы из-за падения наледи, сообщает в воскресенье ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 03:50
Наука
В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации
В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Обновлено вчера в 08:46
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Ульяновске
В результате аварии в центре Ульяновска погибли два человека, сообщается на сайте регионального УМВД.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Израиле в ДТП с автобусом погибли два человека
Обновлено в 04:47
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие
Порошенко присвоил звания двум морякам, задержанным в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "лейтенант" двум моряками, задержанным в ноябре прошлого года в ходе инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 11 февраля из-за ветра
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля до "желтого".
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США
Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны
Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле
Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено вчера в 20:09
Гаджеты
Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов
Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05