Политика
На Украине пожаловались на отток летчиков-испытателей в РоссиюРБК 00:13
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в частности летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne.
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Средняя пенсия лётчика-испытателя – 10 тысяч гривен. Это при том, что наши испытатели – авторы огромных мировых рекордов.
— Евгений Червоненко, украинский предпринимательNews.ru вчера в 18:59
с чего всё началось
Экс-депутат и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала NewsOne заявил, что украинских летчиков-испытателей «с удовольствием» ждут в России, им предоставляют не только работу, но и гражданство.ТК Звездавчера в 21:55
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