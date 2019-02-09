На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в РоссиюBFM.ru 02:04

с чего всё началось

Средняя пенсия лётчика-испытателя – 10 тысяч гривен. Это при том, что наши испытатели – авторы огромных мировых рекордов.

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине. Об этом он заявил телеканалу NewsOne.

На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию

Политика Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

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Общество В Петербурге чиновников пригласили на субботник убирать снег и лед Чиновников в Санкт-Петербурге пригласили на субботник после сильных снегопадов и жалоб горожан на плохую уборку, сообщает администрация губернатора.

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