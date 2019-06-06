Энергетика
На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газаГазета.Ru 09:48
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Обновлено в 09:52
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео
Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Названо достаточное число шагов в день для продления жизни
Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.
Обновлено вчера в 09:27
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Авто
В мае российский авторынок упал на 7%
Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Игры
Утечка: подробности запуска Google Stadia, стоимость сервиса и часть библиотеки
Парад масштабных утечек продолжается — на этот раз стали известны детали запуска Google Stadia, которые должны были официально объявить через три часа, в 19:00 МСК.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Собчак сравнила некоторых людей с дворовыми собаками
Телеведущая Ксения Собчак дала оценку людям, «поливающим грязью» тех, кто «когда-то был для них близок».
Обновлено в 07:30
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Кучма предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса
Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма, назначенный представителем Киева в Контактной группе, предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса на следующем заседании.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Общество
Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву
Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика
В Крыму украинца осудили за шпионаж
Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
«Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера
«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:09
Энергетика
Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»
У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Энергетика
Путин объяснил, почему России не нужны высокие цены на нефть
Россия не заинтересована в чрезмерно высоких ценах на нефть, считает глава государства Владимир Путин.
Обновлено в 09:10
Общество
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49