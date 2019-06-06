Энергетика

На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газаГазета.Ru 09:48

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
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«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

РБК09:35

«Нафтогаз» предупредил о риске дефицита газа

Rambler News Service09:48

На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газа

Газета.Ru09:48

На Украине рассказали о нехватке средств для закупки газа

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Над Украиной нависла угроза остаться без газа

Lenta.ru09:51

«Нафтогаз» заявил о невозможности запастись газом на зиму при выплате дивидендов в бюджет

ТАСС09:13

«Нафтогаз»: Транзит российского газа через Украину за пять месяцев вырос на 8%

ПРАЙМ08:59
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Общество

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Обновлено в 09:52
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Названо достаточное число шагов в день для продления жизни

Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.
Обновлено вчера в 09:27
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Авто

В мае российский авторынок упал на 7%

Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Игры

Утечка: подробности запуска Google Stadia, стоимость сервиса и часть библиотеки

Парад масштабных утечек продолжается — на этот раз стали известны детали запуска Google Stadia, которые должны были официально объявить через три часа, в 19:00 МСК.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Собчак сравнила некоторых людей с дворовыми собаками

Телеведущая Ксения Собчак дала оценку людям, «поливающим грязью» тех, кто «когда-то был для них близок».
Обновлено в 07:30
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Кучма предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма, назначенный представителем Киева в Контактной группе, предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса на следующем заседании.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Общество

Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву

Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

«Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера

«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:09
Энергетика

Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»

У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Космос

Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Энергетика

Путин объяснил, почему России не нужны высокие цены на нефть

Россия не заинтересована в чрезмерно высоких ценах на нефть, считает глава государства Владимир Путин.
Обновлено в 09:10
Общество

Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
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