На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газаГазета.Ru 09:48

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.

На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газа

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