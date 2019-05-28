Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФГазета.Ru вчера в 19:32
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости". "Все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику России", - сказал Спивак.
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О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод „Рено“, Германия с Россией строит „Северный поток — 2“ и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза.
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Украинский политик: санкции ЕС против РФ показали свою бесполезность
Московский Комсомолецвчера в 20:28
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Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
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Зеленский считает приоритетом снятие неприкосновенности с депутатов
Как сообщает телеканал ICTV, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что для главы государства является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Общество
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:12
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Продолжение фильма «Гардемарины» анонсировал Харатьян в Железноводске
Обновлено вчера в 16:20
Наука
В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире
Китайская компания CRRC показала прототип поезда на магнитной подушке, он станет самым быстрым в мире после введения в строй.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Московский суд оставил под стражей всех украинских моряков
В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда.
Обновлено вчера в 10:43
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Политика
Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Общество
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В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено вчера в 18:53
Космос
Молния ударила в ракету-носитель «Союз» во время старта
На космодроме Плесецк в ракету-носитель «Союз 2.16» во время старта ударила молния.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00