На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФГазета.Ru 19:32

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости". "Все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику России", - сказал Спивак.

На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ

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