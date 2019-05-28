Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФГазета.Ru 19:32
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости". "Все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику России", - сказал Спивак.
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Политика
Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины
"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - пояснил силовик.
Обновлено в 13:15
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в парке в Японии
Слова соболезнования американский президент произнес, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносце "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 22:02
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Общество
Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»
Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.
Обновлено в 21:14
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт
Обновлено в 05:45
Наука
Китайцы показали самый быстрый поезд в мире
Китайская промышленная компания CRRC презентовала прототип поезда на магнитной подушке с пятью вагонами.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Общество
В сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет
Всемирный фонд дикой природы 10 мая запустил онлайн-трансляцию в Facebook, где показывается процесс разложения пластиковой бутылки.
Обновлено в 22:20
Авто
Стала известна дата начала продаж новой Toyota Supra в России
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено в 16:02
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Кино
Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров
Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено в 19:03
Общество
Гороскоп на 28 мая: Козерогов введут в заблуждение, а Овнов проверят на прочность
РЫБЫ (Pisces, 20.II – 20.III) Поведение Рыб во многом зависит от того, как будут развиваться события.
Обновлено в 12:23