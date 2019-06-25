Экономика

На Украине появится новая банкнота номиналом 1000 гривенАргументы и Факты вчера в 07:58

Нацбанк Украины сообщил, что с 25 октября в стране вводят в оборот новую купюру номиналом 1000 гривен. Банкнота выделяется среди других купюр, ее основной цвет – голубой, а размер составляет 75х160 мм.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
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Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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