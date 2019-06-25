Экономика
На Украине появится новая банкнота номиналом 1000 гривенАргументы и Факты вчера в 07:58
Нацбанк Украины сообщил, что с 25 октября в стране вводят в оборот новую купюру номиналом 1000 гривен. Банкнота выделяется среди других купюр, ее основной цвет – голубой, а размер составляет 75х160 мм.
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Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий
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Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Хоккей
«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 11:38
Наука
В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой
Обновлено 24 июня в 13:31
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
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Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
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Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе, — ответил Алексей Бакин.
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По данным Роспотребнадзора за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.
Обновлено вчера в 10:19
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Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Экономика
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
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Обновлено 24 июня в 13:47
Общество
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Обновлено вчера в 22:28
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На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Авто
Компания KIA презентовала кроссовер XCeed
На днях состоялась долгожданная презентация компактного кроссовера KIA XCeed, который был построен на базе хетчбэка Ceed.
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